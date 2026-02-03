La Polizia Municipale di Sant’Arsenio lancia un’allerta perchè sono in corso in queste ore dei tentativi di truffa.

Diversi cittadini hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da ignoti che escogitando vari tipi di stratagemmi, dalla bugia delle tasse non pagate al pacco da consegnare, fino a presentarsi come carabinieri, con l’itento di ingannare le vittime e sottrarre denaro e preziosi.

“Attenzione – dicono dal Comando della Municipale – soprattutto perchè le persone dall’altro lato della cornetta telefonica conoscono molti dettagli relativi sia alla famiglia di appartenenza (nomi di figli e nipoti) che le abitudini della persona contattata e dei suoi familiari. Si raccomanda la massima prudenza”.

In caso di dubbi o segnalazioni la cittadinanza è invitata a contattare immediatamente la Polizia Municipale di Sant’Arsenio o le Forze dell’Ordine tramite il 112.