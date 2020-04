Sant’Arsenio: la Imperium Audit Spa dona 100 mascherine ai dipendenti del Comune

Sono ancora tanti i gesti di solidarietà e vicinanza che in queste settimane di emergenza sanitaria continuano a susseguirsi nel Vallo di Diano. Sono soprattutto i Dispositivi di Protezione Individuale i beni di cui c’è maggiore necessità per fronteggiare l’epidemia.

La società di revisione Imperium Audit Spa questa mattina ha provveduto a donare al Comune di Sant’Arsenio una dotazione di 100 mascherine ffp2 per gli impiegati.

Le donazioni della Imperium Audit hanno coinvolto le città in cui si trovano le tre sedi della società, quella legale a Milano e i due uffici operativi di Salerno e Sant’Arsenio.

“I colleghi di Salerno si stanno interessando, tramite il Comune, per capire se la donazione dovremo farla a loro o ad un’associazione o istituzione pubblica – ha spiegato la dottoressa Maria Consiglia Viglione, presidente del Consiglio di Amministrazione di Imperium Audit Spa – mentre per quanto riguarda Milano stiamo contattando i nostri collaboratori della sede legale dato che adesso non abbiamo modo di poterci spostare in Lombardia“.

– Chiara Di Miele –