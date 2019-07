Sant’Arsenio: la Conad del Cassiopea Shopping Center “Top player” per il reparto ortofrutticolo

Un ulteriore riconoscimento di qualità e professionalità alla Conad situata all’interno del Cassiopea Shopping Center di Sant’Arsenio.

Periodicamente, infatti, i singoli reparti vengono visitati da un assistente di rete della cooperativa Pac 2000 della grande distribuzione in Conad per garantire i massimi standard e proprio il reparto dell’ortofrutta “si è distinto soprattutto per la freschezza dei prodotti – ha dichiarato ad Ondanews la titolare Cristina Biscotti – per il modo in cui la responsabile del reparto Annalisa Mele ne ha cura, per come pulisce la frutta, per il layout e così via“.

Uno store che cura la qualità e la presentazione dei suoi prodotti, quindi, ai massimi livelli, tanto da aver avuto il riconoscimento di “Top player” per il reparto ortofrutticolo dall’assistente di rete che di recente ha svolto l’ispezione presso la Conad del Cassiopea Shopping Center.

Un riconoscimento che mette in risalto soprattutto la “freschezza della frutta – ha aggiunto Annalisa Mele – che arriva ogni mattina dopo essere selezionata dalle filiere di Conad. Noi ce ne occupiamo al 100% lavandola, curandola, esponendo nel modo migliore i prodotti e sopratutto cerchiamo di facilitare la vita dei nostri clienti perchè proponiamo costantemente delle confezioni con verdura e frutta già tagliate, pronte per il take away“.

– Maria De Paola –