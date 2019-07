Sant’Arsenio: la Banca Monte Pruno destina un plafond di 500mila euro per il microcredito

Si è svolto ieri presso la Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, l’incontro “Microcredito e Sviluppo Locale”.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione tra la Banca Monte Pruno, il Comune di Roscigno e l’Ente Nazionale per il Microcredito per presentare una convenzione che prevede la creazione di un plafond da parte della Banca di 500mila euro da destinare ad erogazioni dei finanziamenti di Microcredito nel territorio di Roscigno e dei comuni limitrofi così da incentivare iniziative imprenditoriali o investimenti.

Durante l’incontro sono intervenuti Pino Palmieri, sindaco di Roscigno (Comune capofila in Convenzione con l’Ente Nazionale Microcredito), Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Roberto Marta, Responsabile Area e Sportelli del Territorio Ente Nazionale Microcredito, Marco Paoluzi Responsabile Area Credito Ente Nazionale Microcredito, Elisabetta Cotugno, Agente Territoriale Selfiemployment e Giovanni Quaranta, Consulente scientifico del GAL “I sentieri del Buon Vivere”.

A moderare i lavori Antonio Mastrandrea, Responsabile Segreteria di Direzione della Banca Monte Pruno.

“Si tratta di un’iniziativa etica – ha esordito Pino Palmieri – perché risponde alle necessità di giovani e cittadini che spesso scappano dai nostri territori, questo può essere un piccolo passo per invertire la tendenza“.

Il Direttore Michele Albanese ha parlato di una “problematica che è sentita, cioè sviluppare il localismo perchè ci sono grosse difficoltà in questi territori a causa dell’accesso al credito più difficile. Speriamo in futuro di ripetere l’iniziativa anche per il Vallo di Diano perchè Microcredito significa anche dare dignità ai cittadini“.

– Maria De Paola –