Sant’Arsenio: il Consiglio comunale approva il Bilancio di Previsione ma la minoranza è contraria

Si è riunito ieri il Consiglio comunale di Sant’Arsenio che ha visto la discussione di due punti all’ordine del giorno. Sono stati approvati a maggioranza il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2019/2021.

Il D.U.P riguarda la programmazione sia delle opere pubbliche e sia degli interventi sulle opere pubbliche. Riprende la programmazione del fabbisogno di personale e delle opere pubbliche e mette in evidenza tutti i programmi che si intendono attuare suddivisi per missione, programma e servizi. Non c’è un’indicazione analitica dettagliata dei vari interventi che si intendono effettuare ma sono schematizzati come prevede la normativa.

“Per quanto riguarda il fabbisogno di personale degli Enti, pensavamo di aspettare il piano che ha preannunciato più volte la Regione Campania, che riguarda 10mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione, per vedere la disponibilità di diplomati e laureati – ha dichiarato il sindaco Donato Pica – Sicuramente con il corrente anno 2019 non si possono immaginare grandi movimenti perché tra spese per il personale di servizio, spese fisse e altri oneri non è possibile effettuare altre spese che non siano contenute nei limiti. Per quanto riguarda il programma delle opere pubbliche, si tratta di un documento flessibile che si adegua a seconda delle possibilità previste dalla normativa vigente“.

All’ordine del giorno anche l’approvazione del Bilancio di Previsione, che ha visto il “no” con l’aumento dell’addizionale IRPEF.

“Vogliamo precisare che l’addizionale IRPEF è un’imposta che va a colpire il reddito delle persone – ha affermato il consigliere di minoranza Nicola Costa – per cui è scorretto dire che l’aumento andrà a coprire i costi di gestione e miglioramento dei servizi per cittadini. Tutto quanto evidenziato non può vedere da parte nostra l’approvazione del bilancio né tantomeno una serena discussione se non vengono prima fornite chiare ed esaustive risposte sul piano economico e politico che si va ad approvare“.

– Elena Francesca Comuniello –