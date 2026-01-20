Il Comune di Sant’Arsenio, in collaborazione con Coldiretti Salerno, organizza un’assemblea territoriale dedicata al mondo agricolo e alle opportunità di sviluppo e finanziamento per il settore.

L’incontro si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 17.30 nell’Aula Consiliare.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Donato Pica. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Tropiano, Direttore di Coldiretti Salerno, di Umberto Comentale, responsabile PSR Innovazione Campana, e di Paolo Giglio, docente dell’Istituto Agrario di Sala Consilina.

Nel corso dell’assemblea verranno illustrate le principali linee di intervento e le opportunità di finanziamento a favore della categoria agricola, con particolare attenzione alle misure legate all’innovazione, allo sviluppo rurale e al sostegno delle imprese del territorio.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento per agricoltori, operatori del settore e cittadini interessati, con l’obiettivo di fornire informazioni utili e strumenti concreti per la crescita e la valorizzazione dell’agricoltura locale. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.