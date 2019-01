La convergenza tra enti locali e volontariato nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti è sempre più importante per una corretta tutela ambientale. Ne è conscia l’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio che per questo motivo ha in programma un incontro sul tema sabato 2 febbraio, dalle ore 17.30, presso l’Auditorium di Palazzo Fiordelisi.

Partner strategico dell’iniziativa è Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo.

“Ambiente e Rifiuti: ruolo degli Enti locali ed organizzazione dei servizi con il supporto del Volontariato” è il titolo dell’incontro che, dopo i saluti di Donato Pica, sindaco di Sant’Arsenio, si avvarrà della relazione tecnica del professor Vincenzo Pepe, presidente nazionale di Fare Ambiente.

Seguirà nella adiacente piazza “Padri Domenicani” l’inaugurazione della sede locale di Fare Ambiente alla presenza del presidente santarsenese dell’associazione Raffaele Ippolito.

