Sant’Arsenio: il 18 gennaio la prima edizione di “Note di notte al Sacco”

In occasione del 60° anniversario dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Sacco” di Sant’Arsenio sabato 18 gennaio si terrà la prima edizione di “Note di notte al Sacco“. L’evento si svolgerà di sera, dalle ore 20 a mezzanotte.

Diverse le attività in programma, tra cui tornei di pallavolo, ping pong, calcio balilla e scacchi.

Inoltre i partecipanti potranno prendere parte all’apericena e alla pizza di mezzanotte animate da musica dal vivo.

L’appuntamento è per sabato 18 gennaio alle ore 20 nella sede dell’Istituto “A. Sacco” a Sant’Arsenio. “L’iniziativa- riferisce la preside dell’Istituto Rosaria Murano– rientra nelle attività previste nei festeggiamenti per il 60° anno di attività della nostra scuola ed è altresì l‘occasione per far visitare i nostri spazi, i nostri laboratori, la nostra struttura a tutti gli studenti delle Scuole Medie del territorio ed alle loro rispettive famiglie, interessati alle iscrizioni al prossimo anno presso le scuole superiori.”

– Chiara Di Miele –