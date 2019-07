Sant’Arsenio: il 15 luglio intitolazione di una strada in memoria di monsignor Matteo Pica

Lunedì 15 luglio a Sant’Arsenio sarà intitolata una strada a monsignor Matteo Pica, fondatore del Santuario Mariano posto sul Monte Carmelo.

L’inizio della cerimonia avverrà in forma religiosa con la celebrazione della Santa Messa a partire dalle ore 18.00 presso la chiesa del Carmine. A celebrarla il parroco don Angelo Fiasco con una commemorazione di chi lo ha conosciuto e ne ha seguito le orme, ovvero don Antonio Breglia.

La strada in questione inizia all’incrocio tra via Fontama Maggiore e via Sant’Anna dove, subito dopo la messa, avverrà lo scoprimento dell’epigrafe d’intitolazione. Il tratto della strada si conclude all’incrocio con via San Vito.

L’iniziativa nasce da un’idea del Comune di Sant’Arsenio guidato dal sindaco Donato Pica, in collaborazione con la chiesa Santa Maria Maggiore di Sant’Arsenio.

– Paola Federico –