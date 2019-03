Sant’Arsenio: domani un seminario su alcolismo e ludopatia, patologie dilaganti nei giovani

Si torna a parlare di contrasto alle dipendenze giovanili a Sant’Arsenio. A pochi giorni dall’annuncio dell’apertura di un nuovo importante servizio contro alcolismo e ludopatia presso l’Ospedale SS. Annunziata, si terrà un seminario per addetti ai lavori e famiglie finalizzato ad individuare e trattare al meglio queste patologie dilaganti anche tra i giovani del Vallo di Diano.

Il corso, intitolato “Giovani, famiglie e comunità tra nuove e vecchie droghe. Come promuovere benessere e salute?”, sarà presentato in conferenza stampa domani, mercoledì 6 marzo, dalle ore 11.00 presso la sala convegni di palazzo Fiordelisi in piazza dei Padri Domenicani.

Con il patrocinio del Comune di Sant’Arsenio, il corso è sostenuto da “Famiglie in Gioco“, Arcat (Associazione regionale dei club alcologici territoriali Campania) e Fondazione con il Sud

L’ingresso al corso, che si terrà nel pomeriggio, è libero.

– Paola Federico –