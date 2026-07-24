Il Centro Commerciale Cassiopea di Sant’Arsenio del Gruppo Biscotti continua a crescere e ad arricchire la propria offerta per i cittadini del Vallo del Diano e del Cilento, diventando un punto di riferimento sempre più completo per lo shopping e i servizi. L’ultima novità è l’inaugurazione del nuovo autolavaggio self service targato Aquarama, dotato di elettronica super avanzata. Il taglio del nastro è previsto per domani, sabato 25 luglio, alle 10.00.

Adiacente allo storico punto vendita Conad, la nuova struttura è stata progettata in collaborazione con lo Studio Napoli Ingegneria e con la società Clean Car S.r.l., coinvolgendo nella fase realizzativa imprese e professionisti del territorio da sempre al fianco del Gruppo fondato e presieduto dall’imprenditore Antonio Biscotti.

Il nuovo impianto è stato progettato con design personalizzato e tecnologie innovative che consentono un lavaggio affidabile, efficace, rapido e rispettoso dell’ambiente, grazie ai principi di sostenibilità osservati. Si compone di quattro isole di aspirazione, due postazioni lavaggio self service, di cui una coperta e una scoperta a servizio dei veicoli dalle dimensioni più grandi, nonché un portale coperto completamente automatizzato, dotato di programmi avanzati che permettono di scegliere il trattamento più adatto a ogni veicolo, garantendo risultati professionali in totale autonomia, all’insegna della massima sicurezza.

“Si tratta di un investimento pensato per offrire ai nostri clienti un nuovo servizio che mancava nel nostro paese, al fine di permettere loro un’esperienza ancora più comoda, moderna e di qualità. Con questa nuova iniziativa desideriamo confermare la nostra volontà di offrire un’esperienza sempre più completa, innovativa e orientata al comfort dei clienti” dichiara l’imprenditore Antonio Biscotti.

Grazie alla posizione strategica e agli ampi spazi disponibili il nuovo autolavaggio permetterà ai visitatori di ottimizzare il proprio tempo: mentre l’auto torna a splendere, sarà possibile fare acquisti, concedersi una pausa nei punti ristoro o usufruire degli altri servizi presenti nel centro commerciale. L’ampliamento dei servizi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo del Gruppo Biscotti, che punta a soddisfare le esigenze quotidiane della propria clientela, concentrando in un’unica location, shopping, ristorazione e servizi dedicati alla cura dell’auto.

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