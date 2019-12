Sant’Arsenio: domani la compagnia teatrale “Gli Ipocriti” in scena con “In fuga con il catetere”

Domani alle ore 18:30 presso il teatro comunale “G. Amabile” di Sant’Arsenio si terrà l’ottava serata dell’8^ edizione del “Festival Teatrale Santarsenese“.

In scena la compagnia teatrale “Gli Ipocriti” di Vico Equense con lo spettacolo “In fuga con il catetere“, commedia di Eva De Rosa e Massimo Canzano, per la regia di Giuseppe Grieco.

Cos’è che ci fa capire quando si è vecchi? In fondo “vecchio” potrebbe essere il sinonimo di saggio, esperto, giudizioso ed una persona con queste attitudini potrebbe essere considerato tale; invece spesso, vecchio è sinonimo di inservibile, fuori uso o inutile.

“In fuga con il catetere” vuole affrontare in modo brillante ed ironico questo periodo particolare della vita, dando la parola ai diretti interessati che, in barba al tempo inesorabile, si sentono ancora giovani nello spirito.

I personaggi della storia, oltre a non sentirsi anziani, devono anche scontrarsi con chi non fa altro che sottolineargli la loro condizione, ed ecco che questa diventa un’escalation di situazioni comiche ed esilaranti che faranno certamente sorridere ma non mancheranno, alla fine, di portare lo spettatore verso giuste riflessioni.

– Antonella D’Alto –