Sant’Arsenio: domani evento sportivo per sensibilizzare sui bisogni dei ragazzi meno fortunati

In occasione della raccolta benefica “Dona un sor..riso per i Bambini del Niger” le Associazioni Sportive “Janus Pallavolo”, “Valdiano Pallacanestro”, “Indomita Sant’Arsenio Calcio”, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Iskra, della Protezione Civile-sede di Sant’Arsenio ed il Patrocinio del Comune di Sant’Arsenio, organizzano per domani, sabato 27 aprile una manifestazione sportiva.

I ragazzi potranno cimentarsi nel gioco del basket, della pallavolo e del calcetto nei diversi campi che saranno allestiti in piazza Domenico Pica a Sant’Arsenio, ma soprattutto sensibilizzeranno la popolazione sulle primarie necessità dei ragazzi meno fortunati che vivono in un teatro di guerra e hanno bisogno anche dei beni di primaria necessità.

L’appuntamento è alle ore 16.00 e sono invitati a partecipare anche i cittadini dei comuni limitrofi.

– Paola Federico –