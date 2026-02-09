Il Comune di Sant’Arsenio fa sapere alla cittadinanza che è in via di ultimazione l’attività di completamento e revisione della numerazione civica.

Occorre tuttavia chiarire alcuni aspetti: i numeri civici non sono legati agli immobili o alle proprietà degli stessi.

Ai sensi della normativa vigente, ogni accesso sulla pubblica via deve essere dotato di numero civico: questo vale per ogni porta o portone, per ogni serranda o cancello, per ogni varco. Può essere una casa, un garage, una cantina, un deposito o semplicemente un giardino o un pascolo: se ha accesso da una strada aperta al pubblico passaggio deve essere dotato di numerazione civica. Ai fini anagrafici rileva solo quello apposto sull’ingresso principale.

Inoltre i civici alfanumerici, quelli composti da un numero ed una lettera, non sono assolutamente dei subalterni dei numeri principali. I civici 53 e 53/B per fare un esempio sono due numeri distinti ed indipendenti l’uno dall’altro.

Su alcune strade di recente edificazione è stato necessario ricorrere ai civici alfanumerici: questo per evitare di dover cambiare le preesistenti numerazioni civiche. Questo accade in tutte le città d’Italia e non rappresenta un problema. Chi abita al civico 1/G di una strada non deve preoccuparsi di chi abita al civico 1/P della stessa, basta solo abituarsi all’idea di riportare l’indirizzo esatto quando si attendono consegne e corrispondenza.

“I nostri uffici restano a disposizione per ogni utile chiarimento anche per valutare le possibili modifiche o integrazioni” fa sapere il Comune.