Alla guida in stato di ebbrezza, non si ferma alla vista dei carabinieri e viene inseguito per le strade di Sant’Arsenio.

E’ accaduto questa sera quando un uomo di nazionalità straniera al volante di una Peugeot 306 è stato bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina nei pressi della piazza del paese dopo un inseguimento.

L’uomo, fermato dai militari dell’Arma, sarebbe stato trovato in stato di ebbrezza alcolica e ha dato in escandescenze urlando e facendo allarmare anche i numerosi presenti nella zona.

In seguito è stato perquisito e denunciato per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada.