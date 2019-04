Sant’Arsenio: al via il Campus Musicale e dello Spettacolo con Aleandro Baldi e tanti noti coach

Ha preso il via oggi, con una conferenza stampa di presentazione, il Campus Musicale e dello Spettacolo dell’associazione “I Due Volti della Luna” che si terrà fino a domenica 7 aprile a Sant’Arsenio presso il Borgo Serrone.

Presenti insieme a Gerardo Costa e Vittoria Benvenga, anime dell’associazione, il paroliere e autore musicale Fabrizio Berlincioni, il noto cantautore Aleandro Baldi, l’autore, compositore e arrangiatore Luca Bechelli, il chitarrista e compositore Gianluca Rando, l’attore cinematografico e televisivo Giuseppe Orsillo, il vocal coach Fabio Lazzara e la cantante Annarè Persiano. Ha portato invece i saluti dell’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio il consigliere delegato allo Spettacolo, Luigi Biscotti.

“Abbiamo voluto unire musica e territorio – ha spiegato Gerardo Costa -, questo è un progetto trainante per far conoscere la nostra zona. Dobbiamo far sì che tutto venga valorizzato e che i giovani vengano formati per avere un trampolino di lancio per il futuro”.

Durante i tre giorni si farà lezione con i coach, si terranno gli ascolti dei partecipanti, mentre il questa sera e domani sera alle 21.00 ci saranno spettacoli musicali live presso il Teatro “G. Amabile”. Domenica 7 aprile alle 18.00 si potrà assistere alla valutazione finale degli artisti iscritti al Campus.

Ai microfoni di Ondanews tutti i protagonisti del Campus Musicale e dello Spettacolo.

– Chiara Di Miele –