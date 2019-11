Sant’Arsenio: al via al “Sacco” la 3^ edizione del Gran Premio “Barman Domani”

Ha preso il via ieri, presso l’Istituto di Istruzione “Mons. Sacco”, la 3^ edizione del Gran Premio “Barman Domani”, la maratona targata “Aibes Campania”, “Associazione Bere Consapevole” e “Club Gusto Aroma & Bon Ton”, che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Sant’Arsenio.

L’iniziativa è rivolta agli allievi di diversi istituti alberghieri campani e coinvolge aspiranti barman che dovranno cimentarsi in alcune attività. Al termine della maratona sarà consegnato dal “Gran premio Barman Domani” il Trofeo “Aibes Campania” al miglior istituto partecipante e l’allievo vincitore del Premio “Barman Domani” acquisirà il diritto di entrare a far parte della competizione ufficiale nella categoria riservata agli Istituti professionali al Concorso nazionale “Aibes 2021”.

“Un’esperienza straordinaria per gli studenti della nostra scuola – ha riferito la Dirigente Rosaria Murano – da cui ne trae vantaggio l’intera comunità, anche perché ci sono persone che sono venute per la prima volta nel Vallo di Diano e tutte hanno avuto modo di apprezzarne le sue incantevoli caratteristiche. Anche attraverso queste iniziative la nostra scuola si propone di essere un punto di riferimento per i giovani del Vallo di Diano ai quali vengono offerte delle opportunità che potranno utilizzare nel corso della loro vita”.

– Redazione –