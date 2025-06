La Giunta della Regione Campania ha nominato i 15 nuovi Direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere.

Il nostro territorio vede una riconferma e un nuovo ingresso.

All’Asl Salerno è stato confermato l’ingegnere Gennaro Sosto mentre all’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno” Ciro Verdoliva è il nuovo Direttore.

Una scia di continuità per il nostro territorio che sta mettendo in campo soluzioni mediche innovative grazie alla direzione Sosto, mentre si ci aspetta un cambio di passo per il “Ruggi” che è balzato alla cronaca nazionale più volte per presunti equivoci trattamenti ai pazienti, ora al vaglio della magistratura.