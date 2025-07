Questa mattina in Regione Campania è stata presentata la nuova app Sinfonia sulla sanità. Comprende il Centro Unico di Prenotazione – CUP, prevede la possibilità di scegliere o di revocare via app il medico di famiglia e il pediatra di famiglia, raccoglie tutte le informazioni sanitarie legate agli interventi o ai medicinali che un cittadino ha utilizzato nel corso della vita, dati che vengono riversati sul fascicolo sanitario elettronico e possono essere utilizzati in caso di necessità impellenti di interventi chirurgici.

Con Sinfonia è possibile anche, certificando il proprio reddito, decidere se pagare o meno il ticket, ottenere in via informatica il bonus di 600 euro per le mamme del secondogenito e gli acquisti da fare in farmacia, telemedicina sulla base della prescrizione del medico di famiglia, come un elettrocardiogramma o consulti da casa sul proprio stato di salute.

“Un servizio sanitario all’avanguardia che fa risparmiare tempo, che non obbliga il cittadino ad andare negli uffici dell’Asl del proprio Distretto e che aumenta di gran lunga la qualità del servizio che noi offriamo soprattutto ai più giovani e ai più anziani” ha spiegato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Quest’ultimo, inoltre, ha avvisato che il sistema farà passi avanti: “Continueremo a seguire tutti gli aggiornamenti che vengono suggeriti dall’intelligenza artificiale, da nuovi algoritmi che vengono proposti. Avremo l’apertura della piattaforma di utilizzo di computer quantistici che hanno una capacità di processare i dati davvero impressionante. Stiamo seguendo tutta l’innovazione tecnologica, potremo arrivare a cose che oggi sono inimmaginabili. Siamo davvero pienamente impegnati ad una evoluzione continua del nostro sistema informatico“.

Scopri di più CLICCANDO QUI