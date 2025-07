“Il Governo Meloni ha chiuso i Pronto Soccorsi e i Punti Nascita in Campania“.

Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri è intervenuto nel corso della seduta del Consiglio regionale che ha approvato la legge sulle zone disagiate con l’obiettivo di tenere in vita tre Punti Nascita sul territorio campano, tra cui quello di Sapri.

“Il centrodestra ha lasciato la Campania nel disastro – ha affermato rivolgendosi alle opposizioni -. Voi dovreste andare a piedi a Pompei per quello che abbiamo fatto, altro che disastro. Con le risorse che abbiamo è stato fatto un miracolo“.

Ha poi ricordato che, al momento del suo insediamento in Regione, non era stato approvato un Piano ospedaliero.

“Per anni abbiamo sputato sangue per arrivare a livelli accettabili – ha aggiunto -. Ancora oggi la Campania viene derubata di 200 milioni nel riparto del Fondo sanitario”.

De Luca in Consiglio ha illustrato la necessità di uscire dal Piano di rientro per non essere più vincolati ai Fondi nazionali.