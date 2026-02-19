Il TAR del Lazio accoglie il ricorso dell’ex Presidente Vincenzo De Luca e stabilisce che la Regione Campania deve uscire dal Piano di rientro sanitario che per anni è rimasto bloccato dal Governo.

I giudici del Tribunale Amministrativo hanno ritenuto che la Regione abbia raggiunto gli obiettivi richiesti che consistono nell’equilibrio di bilancio, nei Livelli Esenziali di Assistenza sopra le soglie minime e nel miglioramento delle macroaree territorio, ospedale e prevenzione.

Il diniego del Ministero del Ministero della Salute viene definito dal TAR del Lazio non fondato su criteri oggettivi.

Dal canto suo, però, il Ministero ha annunciato appello al Consiglio di Stato.