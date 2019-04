Sanità, approvato il Piano Ospedaliero della Campania. Vincenzo De Luca resta Commissario

La Sanità in Campania presenta conti a posto e livelli di assistenza sufficienti.

È questo l’esito del tavolo tecnico dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha approvato il Piano Ospedaliero che sblocca gli investimenti e le assunzioni.

Il tavolo tecnico ha completato la verifica sugli adempimenti finanziari e sui livelli essenziali di assistenza in Campania, passaggio decisivo per stabilire l’uscita dallo status commissariale iniziato 12 anni fa.

Per il momento, tuttavia, secondo il Ministero,“ non sussistono le condizioni per l’uscita dal commissariamento della Sanità in Campania”.

“Nel corso della riunione i Ministeri della Salute e dell’Economia hanno confermato e formalizzato l’approvazione del nuovo Piano Ospedaliero – si legge in una nota della Regione Campania – E’ stato confermato inoltre l’equilibrio finanziario raggiunto dalla sanità campana e il superamento della soglia prevista per i Lea, che sarà formalizzato, sul 2018, come accade per ogni annualità, al termine del primo semestre di quest’anno”.

“È stato inoltre confermato – conclude – che entro il prossimo mese di maggio sarà dato il via libera al piano di edilizia ospedaliera”.

Nel Consiglio dei ministri, inoltre, non si sarebbe discusso della nomina del nuovo Commissario di governo alla sanità della Campania. Il neo Commissario avrebbe dovuto sostituire il presidente Pd della Regione Vincenzo De Luca che attualmente occupa quel ruolo.

– Claudia Monaco –