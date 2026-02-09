La notizia dell’incidente verificatosi oggi sul tratto autostradale dell’A2 tra Lagonegro e Padula in cui ha perso la vita l’ex Ispettore del MIUR Francesco Nacci si è propagata immediatamente in tutta la provincia di Salerno e nell’intera regione Basilicata, lasciando un senso di vuoto, difficile da colmare tra colleghi, docenti ed istituzioni.

Nonostante fosse stato collocato in quiescenza da alcuni anni, l’Ispettore Nacci, che avrebbe compiuto 88 anni nel prossimo mese di luglio, continuava a giocare un ruolo di spicco nel panorama educativo del territorio. La sua carriera, infatti, lunga e prestigiosa, lo ha visto protagonista in numerosi ambiti.

Docente, per qualche tempo, anche presso l’Università degli Studi di Salerno, l’Ispettore Nacci ha formato ed ispirato generazioni di docenti e di dirigenti scolastici, distinguendosi anche come curatore di corsi di formazione e il suo impegno ha contribuito a migliorare la qualità dell’educazione, mettendo a disposizione la sua vasta esperienza e competenza per il rinnovamento e la crescita della scuola.

La sua morte ha suscitato grande commozione. Nacci, originario di Messina e residente da tempo a Lagonegro, era un uomo molto rispettato e il suo impatto nel mondo della cultura in generale e nell’istruzione in particolare è stato profondo e duraturo. La sua scomparsa lascia una grande eredità, non solo professionale, ma anche umana, soprattutto tra le tantissime persone che hanno avuto la possibilità di incontrarlo e di apprezzare la sua disponibilità, dedizione e straordinaria passione per l’insegnamento.