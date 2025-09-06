È un territorio profondamente addolorato quello che questa mattina si è svegliato con la tragica notizia della morte di Francesco Comuniello, 24enne che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Silla di Sassano. Il giovane ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon andando a sbattere contro un muro.

Compiva gli anni proprio oggi e pare fosse stato a festeggiarli dopo la mezzanotte, ma un destino crudele lo ha strappato ai suoi cari e alla vita in quella che doveva essere una giornata di festa.

Amante delle auto e dei mezzi agricoli, Francesco, la cui famiglia è residente a Sala Consilina, da poco tempo aveva deciso di abitare da solo a Teggiano. Conosciuto da tutti, era un ragazzo simpatico e amava stare in compagnia dei suoi amici. Aveva studiato all’Istituto Agrario “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina e poi si era dedicato al lavoro.

Lascia i genitori e il fratello a cui in queste ore la comunità si sta stringendo per sostenerli nel dolore. Anche il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano fa sentire la propria vicinanza alla famiglia Comuniello con un messaggio di cordoglio: “È una tragedia che coinvolge tutto il territorio. Una giovane vita stroncata e i familiari che restano con un profondo dolore. Gli sono vicino con il cuore in un momento drammatico che nessun genitore dovrebbe vivere”.

Lo schianto in auto è avvenuto a pochi metri dalla rotonda di Silla, tristemente nota come scenario di un altro tragico incidente verificatosi nel settembre del 2014 e in cui persero la vita quattro giovani del posto.

I funerali di Francesco Comuniello si svolgeranno domani, domenica 7 settembre, alle ore 15.30 nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Pantano di Teggiano.