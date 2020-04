“La mia simpatia alla gente di Caggiano, che mi ha reso Cittadino Onorario della sua bellissima città. Le mie preghiere per la vostra salute e il vostro benessere. Sandokan augura a tutti voi un grande futuro. Sono con voi in questi tempi difficili“. E’ questo il messaggio che Kabir Bedi, noto attore di origini indiane, ha fatto giungere alla comunità di Caggiano in piena emergenza dovuta al Coronavirus.

A Bedi, infatti, lo scorso anno è stata conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di Caggiano dopo che aveva visitato la cittadina del Tanagro nel 2018 insieme al suo team di produttori, registi e attori dell’industria cinematografica Bollywood per cercare nuovi posti adatti alle riprese cinematografiche.

Il celebre interprete di Sandokan ha particolarmente gradito l’accoglienza dei caggianesi e in questo duro momento per la città, che rientra nella “Zona Rossa” a causa del numero di contagi, ha voluto far sentire il proprio affetto e la propria vicinanza all’Amministrazione guidata dal sindaco Lamattina e a tutta la comunità.

L’attore per l’occasione ha pubblicato su Fb un video che ritrae i più emozionanti momenti della sua tappa a Caggiano.

– Chiara Di Miele –