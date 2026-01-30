Febbraio è il mese di San Valentino, la festa dedicata all’amore e ai sentimenti. Ma amare significa anche prendersi cura di sé e delle persone a cui vogliamo bene, a partire dalla salute del cuore. Proprio in occasione di San Valentino i Centri Analisi Biochimica lanciano una speciale iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare.

Per tutto il mese di febbraio è infatti disponibile il Check-Up Cuore completo a un prezzo promozionale, pensato per offrire uno strumento concreto di attenzione e cura verso il proprio benessere. Un gesto d’amore che va oltre i fiori e i regali tradizionali, trasformandosi in un investimento importante per il futuro.

Il Check-Up Cuore proposto da Biochimica è un pacchetto di analisi approfondito, studiato per valutare in modo accurato il rischio cardiovascolare. Comprende esami di base e biomarcatori avanzati, utili a individuare precocemente eventuali alterazioni. Tra questi rientrano il profilo lipidico completo, la glicemia e l’emoglobina glicata, oltre a parametri più specifici come apolipoproteine, lipoproteina A, omocisteina e PRO-BNP, fondamentali per una valutazione completa della salute cardiovascolare.

Il pacchetto include inoltre esami per il controllo della funzionalità renale, della coagulazione e dell’equilibrio elettrolitico.

“Prendersi cura del cuore è un atto d’amore verso sè stessi e verso chi ci sta accanto – sottolineano dai Centri Biochimica –. La prevenzione consente di conoscere il proprio stato di salute e di intervenire in modo tempestivo, anche quando non sono presenti sintomi evidenti”.

La promo speciale di San Valentino prevede il Check-Up Cuore completo a soli 95 euro, anziché 165 euro. L’offerta è valida solo per il mese di febbraio ed è disponibile in tutte le sedi Biochimica. I Centri Analisi Biochimica sono presenti a Padula, Atena Lucana e Battipaglia, oltre al Centro Medico Polispecialistico Biochimica di Atena Lucana, garantendo professionalità, affidabilità e attenzione al paziente.

In occasione di San Valentino scegliere la prevenzione significa fare un regalo che dura nel tempo. Perché il vero amore inizia dalla salute del cuore.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –