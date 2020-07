Una ripartenza con sprint per la Metasport di San Rufo dopo lo stop delle attività imposto dalle Autorità nazionali a causa del Covid-19.

Dal 29 giugno scorso sono stati riattivati i Centri estivi per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, che dureranno fino al 4 settembre, con una sospensione dal 10 al 14 agosto.

Tante le attività programmate per vivere un’estate all’insegna dell’allegria e dello sport, con uno spazio dedicato all’acquisizione delle Life Skills, abilità cognitive, emotive e relazionali, che consentono alle persone di acquisire competenze da utilizzare nelle attività di tutti i giorni, come la capacità di relazionarsi con gli altri.

Tutto ciò in piena regola con le disposizioni anti-Coronavirus. Le attività vengono svolte mantenendo il distanziamento sociale imposto e con l’ausilio da parte degli istruttori dei dispositivi di protezione individuale prescritti per le attività svolte al coperto.

I ragazzi che frequentano i Centri estivi Metasport hanno la possibilità di usufruire anche dei grandi spazi esterni della struttura per vivere anche un contatto ravvicinato con la natura e godere della connessione tra sport, divertimento, crescita all’aria aperta.

“La minaccia Coronavirus non ci ha fermato – ha affermato il Direttore della Metasport Donato Alberico – e anche in pieno lockdown siamo stati vicini ai nostri utenti con corsi ed iniziative online, sia per piccoli che per adulti. Ora siamo pronti e preparati a trascorrere il periodo estivo con i nostri bambini e ragazzi nel pieno rispetto delle normative nazionali per garantire la tutela degli iscritti Metasport“.

– Maria De Paola –