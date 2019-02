San Rufo: una “M” sul braccio dei nuotatori Metasport in segno di vicinanza a Manuel Bortuzzo

Gli atleti Metasport si dimostrano ancora una volta campioni non solo in campo sportivo, ma anche dal punto di vista umano.

Domenica, in occasione della quinta tappa del 18° Campionato Regionale Campano di nuoto Centro Sportivo Italiano e grazie all’iniziativa delle società sportive presenti, tutte le categorie di atleti in gara hanno mostrato solidarietà a Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto gravemente ferito tra il 9 e il 10 febbraio a Roma.

Tramite l’esibizione al pubblico di una “M” disegnata sul braccio prima dell’inizio delle gare, gli atleti Metasport e delle altre società hanno manifestato solidarietà al giovane e condannato con forza l’ingiustizia subita da Manuel, nella speranza che simili eventi non si ripetano.

Il 19enne è stato raggiungo da un colpo di pistola all’Axa, un quartiere della periferia sud-est di Roma, durante uno scontro a fuoco tra due gruppi di persone. Il nuotatore di Treviso da ottobre era ospite presso il polo natatorio della Federazione Italiana Nuoto di Ostia. Estraneo ai fatti della rissa, Manuel è in convalescenza a causa delle gravi lesioni riportate.

“Un’occasione per dimostrare che lo sport non è solo agonismo ma anche tanta vicinanza e solidarietà – ha dichiarato ad Ondanews Agostino Marmo, coach degli atleti Metasport – un gesto simbolico che abbiamo voluto fare insieme alle Società Spotive che abbiamo ospitato alla Metasport in questa tappa del Campionato Regionale CSI per mostrare vicinanza a Manuel e per fare in modo che l’attenzione mediatica non diminuisca su questo grave fatto di cronaca, affinchè non si verifichi nuovamente un episodio simile. Il nostro augurio è che si rimetta presto in forma“.

– Maria De Paola –