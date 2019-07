San Rufo: terminato alla Metasport il torneo FIT di Tennis. Il vincitore è Massimiliano Daralla

Si è concluso ieri il torneo di IV categoria di tennis presso la Metasport di San Rufo.

L’evento si è svolto dallo scorso 29 giugno al 7 luglio ed è stato organizzato in collaborazione con la Banca Monte Pruno e la Federazione Italiana di Tennis (FIT).

Si è trattato di un torneo maschile singolare su superficie di gioco in terra rossa al quale sono stati ammessi solo gli agonisti.

I partecipanti sono giunti dai circoli di appartenenza di Lauria, Pontecagnano, Napoli, Eboli, San Rufo e sono stati Alessandro Santarsiere, Luca Carucci, Giovanni Mango, Sandro Ceriale, Carmine D’Elia, Pasquale Farisano, Gabriele Caputo, Thomas Cava, Gianmarco Forlenza, Francesco Di Napoli, Pietro Scaldaferri, Rocco D’Elia, Fabio Pignata, Giovanni Ciorciari, Giuseppe Caputo, Serghei Aquino che si è disputato la finale con Massimiliano Daralla, quest’ultimo poi risultato vincitore del torneo.

“Grazie al supporto e alla supervisione del nostro istruttore Michele Romano, responsabile FIT in provincia di Salerno – ha dichiarato ad Ondanews Rosa Larocca dello staff Metasport – abbiamo realizzato con successo questo torneo. Tengo a ringraziare particolarmente anche il Direttore Metasport Donato Alberico che è sempre disponibile ad organizare eventi sportivi di livello, come questo che si è concluso oggi. La finale è stata molto combattuta e il risultato non è stato scontato, ma alla fine Massimiliano Daralla di Atena Lucana, tesserato al Tennis Club Valle Noce di Lauria, si è conquistato il primo posto, mentre secondo classificato è stato Serghei Aquino“.

– Maria De Paola –