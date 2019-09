San Rufo: riparte con sprint la nuova stagione sportiva Metasport presso il Centro Sportivo Meridionale

Riparte a pieno regime il nuovo anno sportivo al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo con i corsi che, a partire da domani, saranno a disposizione degli oltre 1.200 tesserati Metasport.

“Tra le novità di quest’anno un orario più intenso per assecondare le richieste dei nostri utenti – ha dichiarato il Direttore Metasport Donato Alberico – inoltre questo sarà l’anno di partenza del corso di tennis nel campo coperto“.

Confermati i corsi apprezzati dagli iscritti come nuoto, fitness, acquafitness, atletica leggera, pallanuoto. Attenzione sarà dedicata anche al mental coaching per innalzare la motivazione all’esercizio fisico, al Military che prepara l’allievo al superamento delle prove fisiche dei concorsi nelle Forze dell’Ordine, al recupero funzionale in acqua che si rivolge a chi deve risolvere criticità legate alla funzionalità degli arti.

Aspetto importante di questa nuova stagione sarà la possibilità, per i bambini che hanno partecipato alle Miniolimpiadi estive, di usufruire di 2 settimane gratis di corsi dal 2 al 15 settembre.

Il focus sui bambini è testimoniato dal fatto che “rappresentano circa il 60% della nostra utenza – ha precisato Donato Alberico – infatti la nostra mission è proprio quella di essere accanto ai genitori nello sviluppo della personalità dei figli, infondendo sani valori attraverso lo sport che per loro deve innanzitutto essere aggregazione, sviluppo sociale, ma anche disciplina“.

Inoltre, anche quest’anno sono stati rinnovati i vari abbonamenti, tra cui le agevolazioni dei clienti della Banca Monte Pruno, che consentono all’utente di scegliere la promozione più adatta alle sue esigenze.

– Maria De Paola –