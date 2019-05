San Rufo: Metasport propone corsi gratuiti di tennis per donne e over 60

Al via presso Metasport Centro Sportivo Meridionale di San Rufo i corsi gratuiti di tennis “Over 60” e “Racchette Rosa” in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e la Banca Monte Pruno.

Per quanto riguarda il corso “Over 60” è bene sapere che il movimento attraverso lo sport è la prima forma di attenzione per la propria salute e per questo motivo Metasport ha deciso di promuovere il tennis tra chi ha più di 60 anni. I requisiti per poter accedere al corso gratuito sono un’età minima di 60 anni, il certificato medico per attività non agonistica e il tesseramento Metasport per la copertura assicurativa.

Metasport, inoltre, propone il tennis anche alle donne con il corso gratuito “Racchette Rosa”. Per accedervi è necessario un tesseramento Metasport per la copertura assicurativa e il certificato medico per attività non agonistica.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai numeri 0975/395074 – 345/7038104.

– Chiara Di Miele –