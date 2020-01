San Rufo: la Metasport protagonista della 3^ tappa del Fit Junior Program di Tennis

Si è conclusa con una nutrita partecipazione la 3^ tappa del Fit Junior Program organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e ospitata ieri dalla Metasport di San Rufo.

Ben 65 bambini e ragazzi della provincia di Salerno di età compresa tra i 6 e i 16 anni hanno partecipato a questa importante competizione di tennis presso il Centro Sportivo Meridionale.

I partecipanti, accompagnati dai loro genitori, hanno riempito di energia il plesso sportivo per l’intera giornata gustando anche le prelibatezze gastronomiche dei ristoranti locali e godendo della bellezza della Certosa di Padula. Una parentesi di sport, cibo e cultura che ha coinvolto più di 200 persone.

“Abbiamo riscontrato una significativa partecipazione – ha dichiarato il Direttore Metasport Donato Alberico – E con molto piacere abbiamo riscosso i pareri favorevoli dei genitori e il divertimento dei ragazzi che hanno partecipato. È stata una giornata pregna di sport ma anche di cultura e di degustazione dei cibi locali, infatti grazie a questa iniziativa abbiamo coinvolto tutto il territorio”.

La Metasport è sempre più meta sportiva scelta dalle federazioni nazionali per ospitare importanti eventi, agonistici e non. Il CONI, infatti, dopo una selezione effettuata attraverso appositi bandi, ha scelto la Metasport, tra le altre società sportive, per ospitare il progetto “Sport di tutti” che si propone di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione al fine di migliorarne le condizioni di salute e benessere.

“Abbiamo il compito di formare una squadra di 50 ragazzi che effettueranno attività sportive presso il Centro Sportivo per 20 settimane – ha annunciato Alberico – e tutte le attività saranno sovvenzionate dal CONI”.

– Maria De Paola –