San Rufo: innovazione tecnologica alla Metasport con la possibilità di prenotare i campi sportivi online

La Metasport di San Rufo si riconferma pioniera nell’innovazione tecnologica nel Vallo di Diano per la prenotazione online dei servizi sportivi.

E’ infatti possibile prenotare, tramite un’apposita app, i campi della struttura sportiva.

La procedura per prenotare tramite l’applicazione per smartphone è intuitiva e di facile utilizzo. Innanzitutto, occorre scaricare sul proprio cellulare l’app “Prenota un campo”, disponibile per sistemi operativi IOS e Android, poi trovare tra le scelte indicate il campo desiderato e prenotarlo con un click, l’ultimo step è invece quello di organizzare le partite online.

Una modalità all’avanguardia per consentire a tutti di prenotare in modo semplice e immediato il campo sportivo di interesse in qualsiasi momento, 24 ore su 24.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.prenotauncampo.it o contattare lo staff Metasport al numero 0975/395074, scrivere una mail ad amministrazione.metasport@gmail.com o info@centrosportivomeridionale.it oppure consultare il sito www.centrosportivomeridionale.it.

– Maria De Paola –

