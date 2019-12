San Rufo: il 23 dicembre Metasport organizza un confronto pubblico sul Centro Sportivo Meridionale

“Noi ci crediamo” è il titolo della manifestazione organizzata da Metasport per il 23 dicembre presso la piscina del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per un confronto pubblico sul futuro della struttura.

“E’ fuori da ogni forma espressiva di buon senso e di umanità – dicono gli organizzatori – pensare che si possa chiudere il Centro Sportivo Meridionale. Una realtà già funzionante, che raccoglie migliaia di utenti con una forza lavoro rappresentata da più di 30 unità già professionalizzate non può morire“.

Lo staff di Metasport in un manifesto elenca anche le motivazioni per le quali crede che il Centro Sportivo Meridionale possa continuare a vivere.

“Ci crediamo – affermano gli organizzatori – perché confidiamo nel senso di responsabilità istituzionale e di lealtà sociale di tutti i rappresentanti del Consorzio Bacino SA/3, di tutti i Comuni e della Comunità Montana del Vallo di Diano; perché riteniamo inaudito che dopo gli ingenti investimenti milionari che hanno visto protagonista il Centro Sportivo Meridionale sin dagli anni ’70, possa interrompersi un modello di gestione con Metasport, che gli ha dato vita, significato e identità. Ci crediamo perché chiudendo il Centro Sportivo vengono a disperdersi esperienze e professionalità accumulate in questi 11 anni di lavoro di Metasport che hanno valorizzato, in buona parte, una struttura da tutti considerata ‘una cattedrale nel deserto'”.

Gli organizzatori della manifestazione affermano, tra le altre cose, che il popolo non può non reclamare rispetto e dignità senza opporsi alla chiusura del Centro Sportivo Meridionale e quindi a un ritorno al degrado e all’inattività della struttura. “Ci crediamo – continuano – perché a fronte dei capitali investiti finora nel Centro Sportivo Meridionale per assicurare soprattutto ai giovani del Vallo di Diano un servizio come lo sport, essenziale per la loro educazione e formazione personale, appare adesso non condivisibile la possibilità di non riuscire a garantire la copertura delle spese annuali necessarie per la somministrazione di luce e gas, stimate in circa 150mila euro annui, che se ripartiti tra i Comuni del Vallo di Diano inciderebbero soltanto per 10mila euro all’anno a Comune”.

Lo staff di Metasport ritiene inoltre che chiudere l’impianto rappresenterebbe un danno enorme per la collettività che dovrà farsi carico in futuro di ulteriori costi di ripristino degli impianti nel frattempo andati in malora perché non funzionanti. “Nel tentativo di trovare una soluzione – fanno sapere – chiediamo un confronto con gli utenti e con i sindaci per valutare un nuovo progetto ispirato ad un criterio di socialità e di cittadinanza attiva, in continuità con ciò che è stato costruito finora da Metasport”.

Lo staff di Metasport invita dunque gli utenti del Centro Sportivo Meridionale, i sindaci dei Comuni del Vallo di Diano, i rappresentanti del Consorzio Bacino SA/3 alle ore 17,30 di lunedì 23 dicembre per un confronto sulle ipotesi di sviluppo della struttura.

– Antonella D’Alto –