San Rufo: il 23 dicembre la Festa di Natale in piscina organizzata dalla Metasport

Una festa di Natale in piscina è stata organizzata per lunedì 23 dicembre da Metasport presso le strutture del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.

L’appuntamento è alle ore 15.30. Un evento rivolto a tutti i bambini che avranno l’occasione di trascorrere insieme una bella giornata tra divertimento e sport, con l’organizzazione anche di una tombolata.

Tutti i bambini che parteciperanno all’iniziativa avranno in dono il diario di Metasport “Raccontaci“.

Una giornata in piscina per festeggiare il Natale in modo originale e augurarsi buone feste.

– Antonella D’Alto –