Domenica 21 giugno alle ore 20.30 il Coro delle Piccole Note si esibirà a San Rufo con il concerto “La Cura. Piccoli gesti, grandi emozioni”.

Nella sala dell’ex Cinema comunale i giovani guidati dal Maestro Ezio Pacifico allieteranno i presenti facendo vibrare le corde vocali e regalando allegria e spensieratezza.

Un plauso all’iniziativa arriva dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Marmo.

“Sosteniamo e supportiamo iniziative lodevoli come questa – fanno sapere gli amministratori -. Grazie al Maestro Pacifico e ai suoi volontari che diffondono cultura, senso civico e unione tra le generazioni del paese. Attraverso la musica si crea una connessione tra giovani e anziani, con una ricaduta positiva in termini di animazione sociale”.

L’evento è supportato dalla Confesercenti Vallo di Diano.