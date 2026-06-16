San Rufo: il 21 giugno il concerto “La Cura. Piccoli gesti, grandi emozioni” del Coro delle Piccole Note
Domenica 21 giugno alle ore 20.30 il Coro delle Piccole Note si esibirà a San Rufo con il concerto “La Cura. Piccoli gesti, grandi emozioni”.
Nella sala dell’ex Cinema comunale i giovani guidati dal Maestro Ezio Pacifico allieteranno i presenti facendo vibrare le corde vocali e regalando allegria e spensieratezza.
Un plauso all’iniziativa arriva dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Marmo.
“Sosteniamo e supportiamo iniziative lodevoli come questa – fanno sapere gli amministratori -. Grazie al Maestro Pacifico e ai suoi volontari che diffondono cultura, senso civico e unione tra le generazioni del paese. Attraverso la musica si crea una connessione tra giovani e anziani, con una ricaduta positiva in termini di animazione sociale”.
L’evento è supportato dalla Confesercenti Vallo di Diano.