San Rufo: grande partecipazione alla 1^ edizione della Gara Sociale organizzata da Metasport

Uno strepitoso successo per la 1^ Gara Sociale organizzata dalla Metasport e che si è tenuta ieri presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, con l’intento di offrire ai tesserati l’occasione di confrontarsi con gli altri in uno spirito di collaborazione e sano divertimento.

Più di 100 bambini tra i 5 e i 15 anni, iscritti alla Scuola Nuoto Federale di Metasport, hanno partecipato attivamente all’evento dimostrando i loro evidenti miglioramenti tecnici e lo spirito agonistico che contraddistingue gli atleti Metasport. Sono stati premiati i primi tre partecipanti per ogni categoria di gara, divise in fasce d’età.

Tutte le gare sono state coordinate dai tecnici Metasport che hanno proficuamente seguito gli allievi durante i corsi. Durante l’evento, poi, si sono svolte anche due partite di pallanuoto in vasca grande, la Pallanuoto Ragazzi e la Pallanuoto Adulti.

“Grande soddisfazione per l’organizzazione di questo evento – sottolinea con entusiasmo ad Ondanews il direttore Metasport Donato Alberico – che si muove nell’ottica della socialità, del benessere e del piacere di stare insieme. Abbiamo premiato 25 bambini nei vari stili di nuoto in base alla fascia d’età e anche le famiglie sono state davvero molto contente delle modalità di svolgimento dell’iniziativa. Riscontriamo ancora una volta grande partecipazione, segnale che ci stiamo muovendo nell’ottica giusta per la promozione del benessere sportivo“.

