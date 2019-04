San Rufo: grande partecipazione al Torneo Classico di Tennis Amatoriale organizzato dalla Metasport

Si è svolto ieri, presso la Metasport di San Rufo, il Torneo Classico di Tennis Amatoriale. Il circuito è quello della TPRA Tennis Fight Club della Federazione Italiana Tennis, riconosciuto dal CONI.

Dal 5 aprile a ieri si sono sfidati nel nuovo campo di tennis al coperto, per il TPRA Tennis maschile open, 18 non agonisti e agonisti nella categoria Ranking singolare 4.4 e 7 coppie per la categoria Ranking doppio 4.2.

“Il torneo si è disputato sotto la supervisione del Responsabile FIT di Provincia Michele Romano – ha dichiarato la coach Metasport Rosa Larocca – grazie al volere del direttore Donato Alberico. L’organizzazione è stata intensa, perché abbiamo iniziato la nostra avventura nel campo coperto da gennaio, quindi abbiamo dovuto organizzare la competizione in poco tempo“.

I partecipanti all’evento sono Giuseppe Caputo, Carmine Boffa, Michele Ettore, Luca Carucci, Davide Manzolillo, Carmine D’Elia, Marco Grottola, Alessandro Santarsiere, Antonio Cozza, Antonio Di Zeo, Feliciano Cancro, Francesco Sapio, Thomas Cava, Vincenzo Boggia, Giovanni Ciociari che si è classificato al secondo posto insieme a Paolo Calicchio nella categoria Ranking doppio 4.2, e Claudio Laino al primo posto insieme a Massimiliano Daralla nel Ranking doppio.

Per il Ranking singolare 4.4 al primo posto si è posizionato Massimiliano Daralla e al secondo posto Claudio Laino.

“Un particolare ringraziamento – ha concluso Rosa Larocca – va ai ragazzi per la loro attiva partecipazione, al Direttore Donato Alberico per la volontà di organizzare l’evento e per il suo supporto e al nostro Responsabile provinciale Michele Romano per la sua disponibilità e professionalità“.

– Maria De Paola –