San Rufo: grande partecipazione al torneo amatoriale di Pallanuoto organizzato dalla Metasport

La Metasport di San Rufo si riconferma leader nel Vallo di Diano per gli eventi sportivi legati al mondo del nuoto.

Nella giornata di ieri, infatti, si è concluso il ciclo di appuntamenti legati al torneo amatoriale di pallanuoto che la Metasport ha riservato ai suoi iscritti.

Tre le partite disputate rispettivamente il 14, il 21 e il 28 maggio scorso che hanno portato alla finale di ieri, si sono sfidate 4 squadre, per un totale di 63 partecipanti.

Il torneo si è svolto in un clima di forte solidarietà e sportività tra squadre, che per l’occasione hanno assunto denominazioni particolari, quali la “Il Ribaltone“, squadra che si è classificata seconda in classifica, “Sciusciulloni Team” salita sul podio al terzo posto, “I ragazzi del ponte” che sono risultati vincitori della finale e, infine, “Il 7 brutto” al quarto posto.

L’evento si è svolto al Centro Sportivo Meridionale grazie anche alla partecipazione e alla collaborazione dei coach Davide Grasso, Pina Giallorenzi e Veneranda De Stefano. Prima dell’inizio della finale di pallanuoto, inoltre, il pubblico è stato intrattenuto dalla coreografia svolta dalle atlete di acquagym guidate dalla coach Katia Bruno.

“Sono soddisfatto dell’esito positivo del torneo – ha raccontato ad Ondanews il coach Davide Grasso – che, visto il grande successo, verrà riproposto. Tutti i partecipanti si sono divertiti e allo stesso tempo appassionati a questo sport che nel Vallo di Diano è ancora poco conosciuto e che grazie a questi eventi cerchiamo di far diffondere il più possibile, anche grazie al Direttore Metasport Donato Alberico, sempre disponibile a mettere a disposizione la struttura sportiva per queste iniziative“.

– Maria De Paola –