Si terrà a San Rufo, in località Policeta, dal 29 giugno al 5 luglio il X Workshop internazionale su Information geometry, Meccanica quantistica e applicazioni.

In occasione dell’Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica l’inaugurazione del workshop si terrà il 30 giugno nella Certosa di San Lorenzo.

L’evento gode della presenza della Commissione scientifica formata da Manuel Asorey, Paolo Facchi, Alberto Ibort, Giuseppe Marmo, Saverio Pascazio, Patrizia Vitale e della Commissione organizzatrice composta da Francesco Pepe, Luca Schiavone e Alessandro Zampini.

Il professore Giuseppe Marmo, tra le menti di questo evento, è originario di San Rufo ed è tra gli scienziati più noti al mondo nell’ambito della ricerca delle interazioni fondamentali, relatività e fondamenti della Meccanica quantistica. E’ docente al Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II e membro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Napoli.

Tra gli sponsor del workshop l’associazione SANI – aps, INFN – sezioni di Bari e Napoli, Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Fisica “E. Pancini” e Dipartimento di Matematica ed Applicazioni “R. Caccioppoli”, SSM – Scuola Superiore Meridionale – Napoli.

Il workshop fa parte di una serie di incontri sulla meccanica quantistica e le sue applicazioni che si tengono in Italia (Napoli, San Rufo) o in Spagna (Madrid, Grajera). L’obiettivo è analizzare i fondamenti matematici della meccanica quantistica, la teoria quantistica dei campi e le loro applicazioni alle tecnologie dell’informazione quantistica. L’idea è quella di presentare alcuni problemi rilevanti nei fondamenti della meccanica quantistica a un piccolo numero di giovani ricercatori e di lavorare in un ambiente collaborativo.