San Rufo: da domani al 2 febbraio alla Metasport una settimana di lezioni gratis con l’Open Week

La Metasport di San Rufo ancora una volta ha organizzato un evento imperdibile per i suoi clienti.

Dal 28 gennaio al 2 febbraio, infatti, si svolgerà all’interno del Centro Sportivo Meridionale l’Open Week, una settimana di lezioni gratuite per il benessere dei partecipanti.

Corsi di acquafitness, yoga, nuoto, atletica leggera, fitness e tennis saranno a disposizione di coloro che vorranno provare queste discipline e innamorarsi delle lezioni Metasport, condotte con professionalità, impegno e passione.

All’interno dello stabilimento sarà possibile ricevere informazioni sulle ulteriori attività Metasport quali l’acquapole, l’acquaboxe, l’acquapilates, mindfulness, idrokinesiterapia, sala attrezzi, ginnastica dolce, ginnastica funzionale, attività di postura e mobilità e tanto altro.

Il personale Metasport è inoltre a disposizione per proporre le ricche promozioni come gli ingressi a pacchetti e abbonamenti con agevolazioni per soci e correntisti della Banca Monte Pruno, o ancora i pacchetti a tema, pensati per soddisfare bisogni specifici, come quelli relativi a esigenze di rilassamento, di dimagrimento, o diretti a superare le prove previste nei concorsi nelle Forze dell’Ordine e numerose altre soluzioni personalizzate.

Per prenotare le lezioni di prova è necessario chiamare il numero 0975/395074.

– Maria De Paola –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –