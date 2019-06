San Rufo: conclusa con grande successo la 7^ edizione delle Mini Olimpiadi Metasport

Grande partecipazione e sano diverimento per il 7° anno consecutivo alle Mini Olimpiadi organizzate dalla Metasport di San Rufo.

Ben 130 bambini e ragazzi hanno partecipato al grande evento che si è svolto dal 17 al 28 giugno presso il Centro Sportivo Meridionale in un tripudio di colori e sport che ha coinvolto anche genitori e staff Metasport.

I numerosi partecipanti sono stati divisi per squadre, quella rossa, gialla, blu e verde, suddivise a loro volta per fasce di età dai 4 ai 7 anni, 8-10 anni e 11-14 anni, le quali si sono affrontate in gare e tornei di tennis, nuoto, pallanuoto, atletica, calcetto, balli, basket, giochi in pista e volley.

Al termine della cerimonia di chiusura i partecipanti hanno ricevuto un kit Metasport, gadget ricordo e tante sorprese.

La squadra vincitrice è stata quella gialla, mentre la rossa si è attestata seconda e il terzo posto è stato conquistato dalla squadra verde e da quella blu. Lo staff impegnato nell’iniziativa ha visto coinvolti sia dipendenti Metasport che i ragazzi partecipanti al progetto dell’alternanza scuola-lavoro dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.

Da lunedì 1° luglio inoltre partiranno anche i campi estivi e lo staff Metasport sarà lieto di accogliere i partecipanti con grande allegria e professionalità.

– Maria De Paola –