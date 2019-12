San Rufo: alla Metasport connubio tra sport e beneficenza con il torneo di tennis e solidarietà Telethon

La Metasport di San Rufo diventa sempre più un riferimento per la comunità del Vallo di Diano e la provincia di Salerno non solo per le attività sportive, ma anche per le iniziative di beneficenza.

Domani, infatti, a partire dalle ore 9 e per tutta la mattinata, oltre al torneo di tennis singolo TPRA, il Centro Sportivo Meridionale sarà protagonista come punto di raccolta Telethon.

Dopo il torneo di tennis si svolgeranno dei giochi che vedranno coinvolti i bambini della scuola tennis.

Tutti coloro interessati a dare il proprio contributo alle iniziative Telethon in collaborazione con Associazione Volontari Italiani del Sangue, sostenendo la ricerca sulle malattie genetiche rare, possono acquistare un cuore di cioccolato disponibile nei gusti fondente, al latte e alla granella di biscotto. L’evento si inserisce nell’ambito della ricorrenza dei 30 anni della Fondazione Telethon e vedrà uno stand apposito collocato all’interno del Centro Sportivo Meridionale con la presenza dello staff Metasport.

“Cerchiamo di unire iniziative sportive che caratterizzano da sempre Metasport ad eventi di beneficenza – il commento del direttore Metasport Donato Alberico – e quest’anno Telethon ci ha scelto come punto di raccolta per l’attività di raccolta fondi destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Cerchiamo di essere un punto di riferimento a tutto tondo per il territorio perchè pensiamo sia importante per tutta la comunità dare il proprio apporto per le cause benefiche“.

– Maria De Paola –