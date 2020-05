San Pietro al Tanagro: ripartenza energica e creativa per il Salone “Oasi di Bellezza” di Liliana Tierno

Una ripartenza prudente ma all’insegna dell’ottimismo e della creatività è quella di Liliana Tierno, hairstylist e titolare del Salone “Oasi di Bellezza” di San Pietro al Tanagro.

Andare dal parrucchiere è indubbiamente uno dei servizi che è più mancato in questi due mesi di chiusura a causa dell’emergenza Covid-19. Emozione e una carica di energia accompagnano quindi Liliana Tierno in questi giorni frenetici di ripresa.

“Dopo i primi giorni di lavoro – racconta – posso dire che sono felice di vedere tutte le care clienti che per mesi ci hanno aspettato. L’emozione dei primi giorni è ancora uguale perché entrano sconfortate ed escono felici dopo il nostro lavoro. Noi diamo la carica giusta per poter ripartire”.

Il Salone “Oasi di Bellezza” sta adottando scrupolosamente tutte le misure per il contrasto e la diffusione del Coronavirus.

“Le mie clienti – sottolinea Liliana – sono molto accorte. Finora hanno seguito con cura e attenzione tutte le raccomandazioni. Sono pazienti nell’attendere la disinfezione delle postazioni e degli attrezzi prima di accomodarsi. Inoltre, stiamo utilizzando tute monouso. In verità, ad oggi nessuna cliente si è mostrata timorosa. Questo credo dipenda dall’attenzione che stiamo mettendo nel nostro lavoro”.

L’ottimismo caratterizza in questi giorni il lavoro della talentuosa hairstylist: “Tutto sommato le attenzioni ci sono sempre state, oggi sono semplicemente più raffinate a causa della pandemia. Sono sicura che ce la faremo”.

Liliana Tierno è pronta a regalare un sorriso alle donne grazie ai suoi look di tendenza in vista dell’ormai imminente stagione estiva nel suo Salone “Oasi di Bellezza” in Via Scorzo a San Pietro al Tanagro.

– Claudia Monaco –

-messaggio pubblicitario con finalità promozionale –