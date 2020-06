“Esprimo ringraziamenti ed apprezzamenti a quanti hanno consentito per l’anno di imposta 2018 di destinare 1.038,69 euro in favore del Comune di San Pietro al Tanagro a sostegno di iniziative sociali rivolte a minori ed anziani“. Il primo cittadino di San Pietro al Tanagro Domenico Quaranta con queste parole si rivolge ai tanti che hanno deciso di destinare la quota del 5×1000 dell’IRPEF al Comune per la concessione di interventi sociali e ricreativi a favore degli over 65 residenti nel territorio comunale.

La somma destinata rappresenta un primato nel panorama nazionale in rapporto alla popolazione residente ed anche nel territorio del Vallo di Diano.

“Dobbiamo esserne orgogliosi – afferma il sindaco Quaranta -. Continueremo, come già fatto negli anni precedenti, ad utilizzare i fondi ricevuti con senso di responsabilità e con la massima trasparenza. Siate orgogliosi di appartenere ad una comunità in cui i cittadini residenti non versano per imposizione al Comune nemmeno un euro di Irpef in più rispetto a quello versato allo Stato e ad alla Regione ed al contempo ne trattengono una piccola parte a vantaggio di chi ha maggiore bisogno di attenzione“.

– Paola Federico –