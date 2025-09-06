San Pietro al Tanagro: perde il controllo dell’auto e si ribalta in strada. Ferito
Rocambolesco incidente stradale nella notte a San Pietro al Tanagro, in Piazza Enrico Quaranta.
Un giovane di Atena Lucana, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Alfa Romeo Giulietta che si è ribaltata colpendo dei paletti posti ai margini della strada e delle auto in sosta.
Il conducente, ferito, è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla per le cure del caso.
Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per effettuare i rilievi.
Il tratto di Provinciale interessato dall’incidente è stato ripristinato dalla ditta Arechi Multiservice Esa Paciello.