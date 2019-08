San Pietro al Tanagro: il Consiglio approva il Rendiconto di Gestione con il No della minoranza

Si è tenuto questa mattina il Consiglio comunale di San Pietro al Tanagro. La seduta è cominciata con un minuto di silenzio per ricordare il Vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre era in servizio.

Approvati a maggioranza il Rendiconto di Gestione 2018, l’assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019/2021 e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Come spiegato dal sindaco Domenico Quaranta, il Bilancio 2018 si chiude con tutti i parametri positivi. L’unico elemento non soddisfacente è quello della capacità effettiva di riscossione dei tributi. Il Comune infatti ha difficoltà a riscuotere le somme che il cittadino o l’impresa deve all’Ente e per questo motivo da settembre verranno assunte iniziative in modo da agire coattivamente per la riscossione. Il Bilancio non risente di squilibri e si chiude con un avanzo di gestione pari a circa 90mila euro.

“Il Comune non è capace di pagare in modo puntale e non è capace di riscuotere – ribatte il consigliere Piera Aromando – Allo stato attuale ci troviamo di fronte ad una staticità dell’Amministrazione con zero investimenti in alcuni settori e cifre esorbitanti in altri. Il tutto denota l’immobilismo totale su alcuni fondi e sperpero di denaro su altri. Questa gestione immobile dell’Amministrazione Quaranta si trascina da anni e non lascia intendere nessun investimento futuro”.

Per quanto riguarda la salvaguardia degli equilibri, il Consiglio è stato chiamato a deliberare sull’apertura di un nuovo capitolo di spesa pari a 50mila euro e un capitolo di entrata sempre pari a 50mila euro, afferente al decreto di finanziamento ricevuto da tutti i Comuni e che verranno impiegati per le energie alternative.

“Questa cifra è stata destinata all’efficientamento dei corpi illuminanti in varie strade del centro storico – dichiara il consigliere di minoranza Antonio Ricotta –ma la scelta è poco sensata in quanto esistono ancora zone al buio e zone in cui l’impianto non è a norma”.

Sono stati nominati capigruppo Piera Aromando per “San Pietro in Movimento” e Michele Zambrotti per la maggioranza.

– Annamaria Lotierzo –