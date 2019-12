San Pietro al Tanagro: il 5 gennaio gli Stati Generali per l’elezione del Consiglio del Forum Giovanile

E’ convocata per il 5 gennaio alle ore 9:30 presso la sede del Comune di San Pietro al Tanagro l’assemblea degli Stati Generali Giovanili per l’elezione del Consiglio del Forum Giovanile Comunale.

In particolare, per l’elezione di 10 consiglieri del Forum Giovanile, le operazioni elettorali si terranno dalle ore 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18:30.

Le candidature potranno essere presentate al commissario elettorale Carmine Boffa o presso l’Ufficio Informagiovani gestito da Rosa Civale, con consegna a mano o per posta, entro e non oltre il termine del 24 dicembre. La candidatura dovrà essere firmata da 5 giovani, tra i 14 e i 35 anni, residenti nel territorio comunale di San Pietro al Tanagro.

Le preferenze da poter esprimere devono essere più di una, pena l’annullamento del voto. Non è ammesso il voto per delega. In caso di parità di voti riportati risulterà eletto il candidato più anziano.

Tutta la modulistica è disponibile presso l’Ufficio Informagiovani.

– Antonella D’Alto –