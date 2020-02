Domenica 16 febbraio a San Pietro al Tanagro si terrà l’inaugurazione di “Oasi di Bellezza – Beauty & Solarium”, un nuovo inizio per l’attività già rinomata dell’hairstylist Liliana Tierno.

Alle ore 19.00 in via Scorzo tutti gli interessati sono invitati per brindare insieme.

Nel salone “Oasi di Bellezza – Beauty & Solarium” sarà possibile trovare una sala make-up e nails, ma anche la sala solarium con innovazione al collagene.

Un’intera sala, inoltre, sarà dedicata ai trattamenti per il corpo e il viso con radiofrequenza, ultrasuoni e pressoterapia, ma anche ai trattamenti per cellulite, ritenzione idrica, rassodanti e tonificanti, oltre al trattamento Push-up per viso e corpo. Inoltre presso il salone di Liliana Tierno sarà possibile richiedere lo speciale trattamento di extension e laminazione ciglia.

– Chiara Di Miele –