Si terrà sabato 14 dicembre, alle ore 18.30, presso il Polo Multifunzionale di San Pietro al Tanagro, la presentazione ufficiale della squadra di calcio a 5 “ASD Real Diano“.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica di calcio a 5 è stata costituita nel mese di agosto scorso e, come affermato dal Presidente Antonio Pagliarulo, mira a farsi largo tra le altre realtà presenti nel territorio del Vallo di Diano. E’ affiliata alla F.I.G.C. Campania e iscritta al campionato di calcio a 5 Serie D per la stazione 2019/2020.

“Sono stato coinvolto da alcuni ragazzi di San Pietro al Tanagro e Sant’Arsenio ed è un impegno che ho preso davvero con piacere – sottolinea Pagliarulo -. Non è un’idea mia quindi, ma come dire di no a dei ragazzi che chiedono una mano? Non sono un appassionato di calcio ma il fatto stesso che dei giovani mi abbiamo coinvolto in questo progetto mi ha fatto enorme piacere. Anche il Comune sta investendo in questo progetto con la ristrutturazione del campo di calcetto, dove si svolgeranno le gare casalinghe dell’ASD Real Diano“.

I componenti del team provengono da vari paesi del Vallo di Diano, a partire dal mister di Sala Consilina Gerardo Curto, per questo la squadra prende il nome di ASD Real Diano, a discapito del primo nome scelto “ASD Real San Pietro”. Questo sport sta avendo una grande espansione negli ultimi anni, agevolata dagli investimenti in nuove strutture, anche se non paragonabile alla diffusione del calcio a 11, ma con un seguito in rapida crescita.

“Sempre di più ci si apre al calcio a 5 nel Vallo, disciplina che prima non veniva molto considerata – dichiara il Presidente Pagliarulo -. Diverse, infatti, sono le squadre iscritte al campionato. In questo momento siamo a metà classifica e abbiamo un cannoniere che è al secondo posto nella classifica dei marcatori, Francesco Di Giuseppe di Padula. Rispetto a quello che immaginavamo stiamo andando bene“.

